Ученые выяснили причины выцветания картины «Крик» Эдварда Мунка
Нанокристаллы, которые начали появляться в краске на знаменитом полотне «Крик» Эдварда Мунка, стали причиной изменения цвета на отдельных фрагментах полотна. Ученые из Нью-Йорка и специалисты из музея Мунка в Осло сделали этот вывод на основе анализов образцов краски с картины 1910 года. Об этом сообщает The New York Times.
По словам Дженнифер Масс, которая руководит Лабораторией научного анализа произведений искусства в Гарлеме и является ведущим специалистом по кадмию желтому, под микроскопом на поверхности «Крика» стали видны образования, похожие на «сталагмиты». Из-за роста нанокристаллов бледнеют зоны около рта фигуры в центре, в воде и на небе.
Ученые предложили способы хранения полотен Мунка, которые позволят избежать изменения цвета в дальнейшем. Отмечается, что в ходе исследования пигментов использовались новейшие технологии: мощный электронный микроскоп, лазер, рентгеновские лучи, сообщает РИА Новости.
Напомним, картина «Крик» была украдена в 2004 году вместе с полотном «Мадонна». Похитителей арестовали и приговорили к тюремному заключению, а спустя три месяца обнаружены холсты. Работы Мунка оказались повреждены. Однако, реставраторы оставили отдельные утраты, чтобы не навредить полотнам и дождаться разработки технологий, которые помогут безопасно восстановить картины.
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