Ученые выяснили причины выцветания картины «Крик» Эдварда Мунка

Нанокристаллы, которые начали появляться в краске на знаменитом полотне «Крик» Эдварда Мунка, стали причиной изменения цвета на отдельных фрагментах полотна. Ученые из Нью-Йорка и специалисты из музея Мунка в Осло сделали этот вывод на основе анализов образцов краски с картины 1910 года. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Дженнифер Масс, которая руководит Лабораторией научного анализа произведений искусства в Гарлеме и является ведущим специалистом по кадмию желтому, под микроскопом на поверхности «Крика» стали видны образования, похожие на «сталагмиты». Из-за роста нанокристаллов бледнеют зоны около рта фигуры в центре, в воде и на небе.