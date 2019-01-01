Стало известно, когда огласят приговор повредившему картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы назначил на завтра оглашение приговора Игорю Подпорину по обвинению в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Как отмечает RT, сегодня прокурор попросил приговорить вандала к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В то же время, как сообщает АГН «Москва» из зала суда, адвокат настаивал на изменении статьи обвинения на более легкую в связи с вопросами к искусствоведческой экспертизе. По мнению защиты, её можно поставить под сомнение из-за ряда несоответствий и неточностей.

Сам обвиняемый признал свою вину частично и объяснил свою выходку тем, что, считает сюжет картины искажением истории. Он напал на картину 25 мая прошлого года, разбив металлическим столбиком ограждения стекло и повредив полотно в трех местах. Повреждения получила и авторская художественная рама. Картина сейчас находится на реставрации.

