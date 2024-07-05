«Как в Нигерии!»: Кинокритик пригрозил российскому кино «коллапсом» без «Оскара»

Режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский ранее выразил мнение, что Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование. В 2022 году из комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и другие. В 2023 году работа комитета была заморожена. Шнейдеров отметил, что «свет» кинорежиссуры покинул комитет в знак протеста.



«Все крупнейшие российские кинорежиссеры в знак протеста вышли из оскаровского комитета после заявления режиссера Никиты Михалкова о том, что Россия не будет выдвигать свои фильмы на «Оскар». По сути, сейчас в российском оскаровском комитете только Михалков. «Оскару» абсолютно фиолетово на то, что Михалков не будет принимать участие в оскаровской гонке. Российский кинематограф сейчас чувствует себя плохо, очень плохо! Сейчас убирается еще один конкурентно-потенциальный аспект. Отказ от выдвижения российских фильмов на «Оскар» означает отбрасывание российского кинематографа на обочину мирового кинопроцесса. Это означает, что наше кино приходит в состояние коллапса. Мы становимся как кинематограф Нигерии, чьи фильмы никто в мире не любит. Если с дорог убрать все BMW, Audi и Volvo, то Lada Kalina не станет Mercedes», - сказал собеседник НСН.

Ранее Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что безвозвратные деньги государства вредят кино и призвал отказаться от съемок «заказных» фильмов и ремейков советских картин.

