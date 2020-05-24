Шнуров грубо высмеял Пригожина из-за слов о бедствующих артистах

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил два стихотворения выступлению продюсера Иосифа Пригожина, рассказавшему о бедствующих из-за кризиса артистах цирка, театра и кино, танцорах и музыкантах, особенно молодых. Сейчас все они лишились зрителей и, соответственно, возможности зарабатывать, объяснял Пригожин.

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Шнуров накануне опубликовал в «Инстаграме» разбавленное нецензурными словами стихотворение по этому поводу, причем раскритиковал непосредственно Пригожина и его супругу, певицу Валерию.

«Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?», - съязвил Шнуров.

Пригожин в ответ заявил, что его слова выдернули из контекста. Продюсер уточнил, что говорил не о себе и не о своей жене, а о людях творческих профессий в целом.

Шнурова, по-видимому, эти оправдания возмутили ещё сильнее.

«Я смеюсь, катаясь лёжа,
Цирковой ты наш заступник.
Представитель молодёжи,
Ей бы ближе был Укупник», - продолжил заочный «диалог» музыкант.

Ранее актёр и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, сетовал на то, что знаменитостей считают самыми богатыми в стране. Сейчас артисты не получают ни копейки, подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Шоу-бизнесКризисСергей ШнуровИосиф Пригожин
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