Киллиан Мерфи сыграет Томаса Шелби в полнометражном фильме «Острые козырьки»

Он также подтвердил, что в проекте примет участие обладатель «Оскара» Киллиан Мёрфи, который вернётся к роли Томаса Шелби.

«Киллиан определённо вернётся. Ну а съёмочный процесс стартует в сентябре», - сказал Найт.

На данный момент уже известно, что действия полнометражных «Острых козырьков» развернутся в разгар Второй мировой войны, в истории также появятся новые персонажи.

Ранее стало известно, что Киллиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма «28 лет спустя» - продолжением ленты «28 дней спустя», в которой он сыграл главную роль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».