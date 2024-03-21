Киллиан Мерфи сыграет Томаса Шелби в полнометражном фильме «Острые козырьки»
Съёмки полнометражного фильма «Острые козырьки» стартуют в сентябре 2024 года. Об этом в интервью изданию Birmingham World заявил автор оригинального сериала Стивен Найт.
Он также подтвердил, что в проекте примет участие обладатель «Оскара» Киллиан Мёрфи, который вернётся к роли Томаса Шелби.
«Киллиан определённо вернётся. Ну а съёмочный процесс стартует в сентябре», - сказал Найт.
На данный момент уже известно, что действия полнометражных «Острых козырьков» развернутся в разгар Второй мировой войны, в истории также появятся новые персонажи.
Ранее стало известно, что Киллиан Мёрфи станет исполнительным продюсером фильма «28 лет спустя» - продолжением ленты «28 дней спустя», в которой он сыграл главную роль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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