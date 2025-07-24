«Как Миронов и Агутин!»: Александр Демидов о трансформации актера в музыканта
Звезда «Квартета И» рассказал в эфире НСН, как прошел путь от детских фантазий и «Бобров» до фестивального дебюта с группой «ДЕМИДОBAND», пообещав продолжение «Дня радио» и спектакль не для всех.
Музыка: От бард-рока до «Ленинграда»
Заслуженный артист России, актер театра и кино, один из основателей «Квартета И» Александр Демидов в интервью НСН рассказал, как в его творчестве сочетаются театр, кино и играющая бард-рок группа «ДЕМИДОBAND», которая выступит в обновленном составе на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Главным музыкальным событием последних июльских выходных станет фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет в кинопарке «Москино». За два дня на сцену выйдут 20 групп и артистов. В их числе «Ленинград», «Чайф», «Крематорий» Найк Борзов, а также актеры Гоша Куценко, Юлия Пересильд и Александр Демидов.
Леонид Агутин даст в выходные стадионный концерт в «Лужниках», а питерских фанатов порадуют Гарик Сукачев, «Калинов мост» и «Моральный кодекс». Светлана Сурганова отправится на Чукотку, The Hatters – в Челябинск, «КняzZ» – в Архангельск, а «Ария» - в Новгородской области.
Александр Демидов, который выступит на фестиваль «Наши в городе» с группой «ДЕМИДОBAND», рассказал о музыкальной стороне своего творчества.
«Я вообще пел с детства. Я, может быть, даже и перепутал институты. Может быть, мне надо было сейчас быть типа Леонида Агутина или битквартета «Секрет», которые имеют актерское образование, и при этом это прекрасные музыканты. Я тоже хотел, как Андрей Миронов, Николай Караченцов или Людмила Гурченко, не только играть, но и петь. Лет 10-12 назад, на спектакле «День радио» познакомился с группой «Бобры». Я показал им свою песню и записал первый альбом. Дальше мы с «Бобрами» работали, потом у меня даже была своя музыкальная студия, где мы писали и репетировали. Позже мы с ними расстались, а я собрал новый коллектив, «ДЕМИДОBAND», правда, ребята достаточно быстро ушли потом в свободное плавание, хотя я им говорил, что за три года Москву не покоришь. Последние три или четыре года меня не было в соцсетях, у меня закрылся портал музыкального творчества, стихосложения, а сейчас вернулся в музыку и доволен составом новых музыкантов», - сказал артист.
Демидов рассказал о стиле его группы, отметив, что на фестивале будет в первую очередь как музыкант, а потом уже как актер.
«Бард-рок - это актерская песня, которая аранжирована роковым началом. Скрипочек у меня нет, там присутствуют барабаны и я очень хочу добавить духовые, потому что это всегда качает музыку. На фестивале я буду как музыкант, потому что у меня есть опыт выступления с несколькими коллективами на сцене. Плюс у нас есть спектакль «Письма и песни», который очень часто играем с Лёней Агутиным, сейчас будем играть его с Владимиром Пресняковым, а осенью опять с Лёней в Питере. Это сочетание монолога и музыки, а в данном случае - сочетание общения с публикой и музыки. Оно будет присутствовать за тот час, который мне предоставлен на сцене. При этом меня все знают как комедийного артиста. Я заложник своего образа, поэтому пробиться со своей музыкой - это другая история», - отметил один из основателей «Квартета И».
Театр: Женщины и уставшие «Пассажиры»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Время женщин» в театре «Современник» и «Одна абсолютно счастливая деревня» в Мастерской Петра Фоменко.
Театралы Барнаула идут на «Дон Кихота», а в Астрахани активно скупали билеты на спектакль «Магазин игрушек».
Ну а Александр Демидов рассказал о новом спектакле «Квартета И», признавшись, что немного устал от театра.
«Последний спектакль - это трагикомедия, он называется «Пассажиры отложенных рейсов». Мы заходим в 33-й театральный сезон в конце июля, а этот спектакль «Квартета И» можно будет увидеть в конце сентября. Помимо премьеры милости просим на спектакль «День радио», который мы играем уже 32 года. Театр, кино и музыка – это разные энергии. В музыку из «Квартета» ушел только я, а в театре я уже наигрался и мне все понятно. Я от театра уже даже устал: меня радуют только премьеры, а все остальные спектакли я тоже, конечно, играю, выкладываясь по максимуму, но уже чуть меньше волнуюсь и они мне чуть меньше нравятся. Устать можно от всего чего угодно. Любая профессия может порой превращаться в рутину. А вот в кино я еще не наснимался, кино для меня - процесс более интересный, от него я еще не устал», - признался актер.
Кино: Радио и анекдоты
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Герои анекдотов» и боевик «Взвести курки».
Ну а Александр Демидов назвал главные фильмы в своей карьере и рассказал о кино-планах участников «Квартета И» (на фото).
«Знаковые роли нашего коллектива, когда мы стали известны и популярны, это «День выборов», первые «О чем говорят мужчины» и «День радио». При этом какой-то переломный момент был с фильмом «Громкая связь», где мы помимо комедии внесли и драму. Сейчас ребята пишут что-то смешное, типа «Дня радио», если у них это получится. Потому что уже не те силы, не тот порох. Это «исписаться», «изговориться» присутствует в любом творческом человеке. Да, мы можем повторять какие-то мысли, но не стесняемся про это говорить. Кому-то мы вообще надоели – мол, опять эти «Мужики», а другие спрашивают, когда будет продолжение «Дня радио» и «Дня выборов». Мы постараемся сделать что-то типа второго «Дня радио», а через зиму снять фильм «Пассажиры отложенных рейсов», который, наверное, не тянет на авторское кино, но предназначен не для широкой публики. Так что впереди работа над двумя фильмами и премьерный спектакль», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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