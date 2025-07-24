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Заслуженный артист России, актер театра и кино, один из основателей «Квартета И» Александр Демидов в интервью НСН рассказал, как в его творчестве сочетаются театр, кино и играющая бард-рок группа «ДЕМИДОBAND», которая выступит в обновленном составе на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Главным музыкальным событием последних июльских выходных станет фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет в кинопарке «Москино». За два дня на сцену выйдут 20 групп и артистов. В их числе «Ленинград», «Чайф», «Крематорий» Найк Борзов, а также актеры Гоша Куценко, Юлия Пересильд и Александр Демидов.

Леонид Агутин даст в выходные стадионный концерт в «Лужниках», а питерских фанатов порадуют Гарик Сукачев, «Калинов мост» и «Моральный кодекс». Светлана Сурганова отправится на Чукотку, The Hatters – в Челябинск, «КняzZ» – в Архангельск, а «Ария» - в Новгородской области.

Александр Демидов, который выступит на фестиваль «Наши в городе» с группой «ДЕМИДОBAND», рассказал о музыкальной стороне своего творчества.

«Я вообще пел с детства. Я, может быть, даже и перепутал институты. Может быть, мне надо было сейчас быть типа Леонида Агутина или битквартета «Секрет», которые имеют актерское образование, и при этом это прекрасные музыканты. Я тоже хотел, как Андрей Миронов, Николай Караченцов или Людмила Гурченко, не только играть, но и петь. Лет 10-12 назад, на спектакле «День радио» познакомился с группой «Бобры». Я показал им свою песню и записал первый альбом. Дальше мы с «Бобрами» работали, потом у меня даже была своя музыкальная студия, где мы писали и репетировали. Позже мы с ними расстались, а я собрал новый коллектив, «ДЕМИДОBAND», правда, ребята достаточно быстро ушли потом в свободное плавание, хотя я им говорил, что за три года Москву не покоришь. Последние три или четыре года меня не было в соцсетях, у меня закрылся портал музыкального творчества, стихосложения, а сейчас вернулся в музыку и доволен составом новых музыкантов», - сказал артист.

Демидов рассказал о стиле его группы, отметив, что на фестивале будет в первую очередь как музыкант, а потом уже как актер.

«Бард-рок - это актерская песня, которая аранжирована роковым началом. Скрипочек у меня нет, там присутствуют барабаны и я очень хочу добавить духовые, потому что это всегда качает музыку. На фестивале я буду как музыкант, потому что у меня есть опыт выступления с несколькими коллективами на сцене. Плюс у нас есть спектакль «Письма и песни», который очень часто играем с Лёней Агутиным, сейчас будем играть его с Владимиром Пресняковым, а осенью опять с Лёней в Питере. Это сочетание монолога и музыки, а в данном случае - сочетание общения с публикой и музыки. Оно будет присутствовать за тот час, который мне предоставлен на сцене. При этом меня все знают как комедийного артиста. Я заложник своего образа, поэтому пробиться со своей музыкой - это другая история», - отметил один из основателей «Квартета И».

