У рэпера Macan обнаружили 226 штрафов за 4 месяца

В ноябре прошлого года рэпер Андрей Косолапов приобрёл премиальный внедорожник Bentley Bentayga S 2022 года выпуска стоимостью около 30 миллионов рублей. Однако за четыре месяца эксплуатации автомобиля он успел нарушить ПДД 226 раз, получив штрафы на общую сумму 321 тысячу рублей.

Большинство нарушений (172 случая) связаны с превышением скорости. Кроме того, Косолапова неоднократно штрафовали за движение по выделенной полосе (15 раз), игнорирование дорожных знаков или разметки (11 случаев) и неоплаченную парковку (11 раз). Как уточняется, все штрафы, кроме одного, уже погашены.

За последние два года (с февраля 2023 по март 2025) Macan, управляя разными автомобилями, включая Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5 Competition, набрал минимум 958 штрафов на общую сумму 1,16 миллионов рублей.

26 февраля в подмосковной Апрелевке народный артист России Александр Буйнов на своем автомобиле Lexus LX 570 сбил переходящую дорогу пенсионерку.

