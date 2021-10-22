На «Мосфильме» исключили возможность смертельного инцидента, как с Болдуином

Звезда Голливуда Алек Болдуин не должен отвечать за то, что случайно застрелил на съемках оператора и тяжело ранил режиссера, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник военно-технической кинобазы (ВТКБ) «Мосфильма» Владимир Сафонов.

Ранее сообщалось, что во время съемок фильма «Rust» Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.