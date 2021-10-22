На «Мосфильме» исключили возможность смертельного инцидента, как с Болдуином
На съемках не бывает боевого оружия, поэтому за случайное убийство ответят реквизиторы и оружейник, сказал НСН начальник военно-технической кинобазы «Мосфильма».
Звезда Голливуда Алек Болдуин не должен отвечать за то, что случайно застрелил на съемках оператора и тяжело ранил режиссера, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» начальник военно-технической кинобазы (ВТКБ) «Мосфильма» Владимир Сафонов.
Ранее сообщалось, что во время съемок фильма «Rust» Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
«Я не думаю, что Алек Болдуин будет отвечать. Должен отвечать тот, кто давал ему оружие. Есть охолощенное оружие, есть боевое. Какое оружие может присутствовать на съемках? Обычно, только охолощенное. За то, что там оказалось боевое оружие, должны отвечать реквизиторы и оружейник», - сказал Сафонов.
При этом он подчеркнул, что на «Мосфильме» такого не могло случиться по определению.
«У нас такого в принципе не может быть, потому что все оружие, которое у нас есть, оно охолощенное, и боевой патрон туда никак не вставится. Такого не должно быть и не может быть, потому что не бывает боевого оружия на съемках. Боевое оружие используется на стрельбище, а так… Может быть, какие-то спецэффекты кто-то хотел сделать. Тут все вопросы к реквизиторам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Pictures of #Hutchins and #Souza courtesy of @IMDb. Souza is still recovering at @CSVRMC @KOB4 pic.twitter.com/I558Ig0szJ— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 22, 2021
По словам представителя полиции, которого цитирует РИА Новости, следователи опросили и отпустили Болдуина, который очень тяжело воспринял трагедию.
Пока в связи с инцидентом никто не арестован и никому не предъявлялись обвинения.
Причины ЧП официально не объявлены. СМИ строят догадки и выдвигают две версии. Согласно первой из них, в оружии, из которого стрелял Болдуин, вместо холостых патронов каким-то образом появились боевые. По другим данным, оператора могли смертельно ранить осколки разорвавшейся пластиковой пули. При этом остается непонятным, почему выстрелы производились в сторону режиссера и оператора.
На свежих фото в Instagram 63-летний Болдуин выглядит сильно опухшим, хотя о официально о его проблемах со здоровьем не сообщалось. Ранее актер, воспитывающий сейчас с супругой шестерых детей, несколько раз был арестован за мелкие правонарушения. В частности, в начале 2019-го года он признал себя виновным в том, что ударил мужчину на парковке, и согласился пройти краткосрочный курс управления гневом, чтобы закрыть дело и добиться условного освобождения.
В 2017 году Болдуин получил престижную телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу «Saturday Night Live». Он также неоднократно становился лауреатом премии «Золотой глобус» и выдвигался на «Оскар».
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