СМИ: Раненный Болдуином режиссёр находится в критическом состоянии

Режиссер Джоэл Соуса, которого Алек Болдуин ранил на съемках вестерна в США, находится в критическом состоянии. Об этом пишет Hollywood Reporter, ссылаясь на данные полиции.

Съёмки вестерна «Ржавчина», в котором американский актёр исполняет главную роль, а также является продюсером, проходят в штате Нью-Мексико. В результате выстрела Болдуина, оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжёлое ранение и умерла в больнице.

Предполагается, что оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми патронами, однако это оказалось не так. В отношении актёра пока не выдвинуто обвинений. Сами съёмки фильма приостановлены, пишет RT.