СМИ: Раненный Болдуином режиссёр находится в критическом состоянии
Режиссер Джоэл Соуса, которого Алек Болдуин ранил на съемках вестерна в США, находится в критическом состоянии. Об этом пишет Hollywood Reporter, ссылаясь на данные полиции.
Съёмки вестерна «Ржавчина», в котором американский актёр исполняет главную роль, а также является продюсером, проходят в штате Нью-Мексико. В результате выстрела Болдуина, оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжёлое ранение и умерла в больнице.
Предполагается, что оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми патронами, однако это оказалось не так. В отношении актёра пока не выдвинуто обвинений. Сами съёмки фильма приостановлены, пишет RT.
А ранее стало известно о гибели артист мимического ансамбля Большого театра Евгения Кулеша во время показа оперы «Садко». Он попал под декорацию. Удар по голове привел его к гибели до приезда бригады скорой помощи. В театре заявили, что декорации сработали в штатном режиме. В связи со смертью артиста СК РФ начал проверку.
Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе считает, что в учреждении систематически нарушается техника безопасности. Артист убежден, что дело с гибелью актера замнут, пишет kp.ru.
По словам Цискаридзе, он был знаком с погибшим 37-летним актером Евгением Кулешом – он был супругом коллеги танцовщика.
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