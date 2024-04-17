В России экранизируют мюзикл-миллиардер «Ничего не бойся, я с тобой»

По мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» снимут фильм, режиссером которого выступит Сергей Урсуляк, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».

С момента выхода в декабре 2022 года мюзикла, основанного на песнях группы «Секрет», его посмотрели около миллиона зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 млрд рублей.