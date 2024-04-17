В России экранизируют мюзикл-миллиардер «Ничего не бойся, я с тобой»
По мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» снимут фильм, режиссером которого выступит Сергей Урсуляк, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».
С момента выхода в декабре 2022 года мюзикла, основанного на песнях группы «Секрет», его посмотрели около миллиона зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 млрд рублей.
Урсуляк известен по сериалам «Ликвидация» и «Тихий Дон», и фильму «Праведник». Сценаристом картины выступит Геннадий Островский, также работавший над «Праведником». Сроки выхода картины на экран пока не уточняются, ее производством займутся киностудия «Москино», телеканал «Россия» и продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия».
Режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Михаил Миронов ранее рассказывал НСН о первом знакомстве с группой «Секрет» и отношении к русскому року.
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