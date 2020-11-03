У Михаила Ефремова появились проблемы с финансами
Михаил Ефремов не может возместить ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова из-за возникших проблем с деньгами. Об этом сообщил адвокат актера Петр Хархорин, пишет «Московский комсомолец».
Защитник пояснил, что лишь после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на супругу, чтобы та смогла воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа.
Ефремов также не может воспользоваться средствами с производственных счетов из-за того, что они арестованы налоговой инспекцией.
По словам Хархорина, три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, «наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам».
Адвокат Людмила Айвар рассказала НСН, почему ФСИН не отказал в желании Ефремова отбывать наказание за смертельное ДТП в Москве, а не в Чувашии.
«Такое право прописано в Уголовно-исполнительном кодексе. Если осужденный, чей приговор вступил в законную силу, изъявляет работать в хозблоке (это библиотека, кухня, уборка) и преступление им совершенное не тяжкое, а также есть место в наличии для трудоустройства, ФСИН оставляет такого человека в СИЗО. И таких случаев достаточно много. Персонала на всех не хватает. Есть те работы, которые могут исполнять осужденные», – сказала она.
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