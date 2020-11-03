У Михаила Ефремова появились проблемы с финансами

Михаил Ефремов не может возместить ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова из-за возникших проблем с деньгами. Об этом сообщил адвокат актера Петр Хархорин, пишет «Московский комсомолец».

Защитник пояснил, что лишь после официального вступления приговора в законную силу Ефремов сможет сделать доверенность на супругу, чтобы та смогла воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете мужа.

Ефремов также не может воспользоваться средствами с производственных счетов из-за того, что они арестованы налоговой инспекцией.