У документального фильма «Голод» отозвали прокатное удостоверение

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма «Голод». Картина посвящена массовому голоду 1921–1923 годов в СССР. Об этом в одной из соцсетей заявил один из авторов проекта, литературный критик Александр Архангельский.

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В качестве причины отзыва в министерстве заявили, что в картине «обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ».

«Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921–1923 годах был голод? Что погибли более 5 млн человек? Что мир (далеко не весь, кстати) переступил через идеологию и проявил солидарность со страдающими жителями России? И благодаря этому было спасено более 10 млн? Это предательство собственной истории, предательство семейной памяти», — написал Архангельский.

По его мнению, отсутствие прокатного удостоверения на запрещает показ в принципе. Фильм можно демонстрировать «исключительно в культурно-просветительских целях». Авторы намерены проводить показы в музеях, выставочных залах и университетах. Также планируется опубликовать работу на платформе видеохостинга.

Документальная лента была создана в соавторстве с журналистами Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной. Производство фильма было завершено в сентябре 2022 года, тогда же стартовали его показы. «Голод» снимался именно для больших экранов, на которых без прокатного удостоверения его больше нельзя демонстрировать, подчеркнул Архангельский.


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ФОТО: Фото Ria.ru
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