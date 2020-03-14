У Disney срываются съемки фильмов из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса американская кинокомпания Disney перенесла съемки восьми, информирует издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что изменение съемочного графика касается кинолент «Венди» Бена Зайтлина, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Последний поединок» Ридли Скотта, «Русалочка» Роба Маршалла. Также отложено производство фильмов перезапущенной франшизы «Один дома», сериала «Сокол и Зимний Солдат», приключенческого боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец», фильма в жанре фэнтези «Питер Пен».

«Несмотря на то что у нас не было подтвержденных случаев COVID-19, мы приняли решение приостановить производство некоторых из наших проектов», — заявили в Disney.

Также отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 кинокомпания отложила премьеру ленты из бондианы «Не время умирать» с апреля на ноябрь, а выход девятой части «Форсажа» перенесли с 22 мая 2020 года на 2 апреля 2021 года.

Напомним, по официальным данным, в мире официально подтверждено свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Погибли 5,4 тысячи человек, 71,7 тысячи зараженных излечились.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН прокомментировал срыв съемочного процесса.

«Премьеры фильмов отменяются, выпуск смартфонов откладывается, какая-то беда находит. Хотя мне всегда казалось, что смерть от обычного гриппа выше, а уже от инфарктов — так вообще безумие», – отметил Шнейдеров.

