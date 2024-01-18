У 24-летней дочери Снуп Догга диагностировали инсульт

По словам девушки, ей стало плохо в четверг утром. Кори госпитализировали. Врачи диагностировали у нее инсульт.

Девушка рассказала, что начала плакать, когда врачи сказали ей об этом.

«Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» - написала Кори.

В ноябре 2023 года Снуп Догг сообщил, что отказался от курения. Рэпер принял решение после консультаций с семьей, передает «Радиоточка НСН».

