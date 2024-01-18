У 24-летней дочери Снуп Догга диагностировали инсульт
Дочь американского рэпера Снупа Догга Кори Бродус попала в больницу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в России компании Meta).
По словам девушки, ей стало плохо в четверг утром. Кори госпитализировали. Врачи диагностировали у нее инсульт.
Девушка рассказала, что начала плакать, когда врачи сказали ей об этом.
«Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это?» - написала Кори.
В ноябре 2023 года Снуп Догг сообщил, что отказался от курения. Рэпер принял решение после консультаций с семьей, передает «Радиоточка НСН».
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