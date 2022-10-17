«Тяп-ляп и миллионы»: Создатель нового «Лунтика» рад господдержке мультипликаторов

Российским мультипликаторам поможет госфинансирование, чтобы сохранить производство хотя бы на нынешнем уровне, сказал в интервью НСН дважды номинант на премию «Оскар», режиссер и мультипликатор Константин Бронзит.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство нормы о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков.

«Наверное, это замечательная инициатива, тем более, если это для детей. Я, например, сегодня делаю полнометражный фильм про "Лунтика", это будет большой фильм, рассчитанный на экраны, это чистое детское кино, как Лунтик хотел увидеть свою маму, и такая инициатива нам очень пригодится. Дела плохи, и государство вынуждено вмешиваться. И слава Богу, что оно вмешивается, но не с точки зрения цензурирования, а финансовой помощи. Кто, как не государство, поможет в этой ситуации и прокатчикам, и производителям? Вряд ли будет больше фильмов, но, если с точки зрения производства останется на нынешнем уровне, уже спасибо», - сказал Бронзит.