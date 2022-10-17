«Тяп-ляп и миллионы»: Создатель нового «Лунтика» рад господдержке мультипликаторов
Частным инвесторам не выгодно вкладываться в мультфильмы, поэтому вмешательство государства необходимо, сказал в эфире НСН Константин Бронзит.
Российским мультипликаторам поможет госфинансирование, чтобы сохранить производство хотя бы на нынешнем уровне, сказал в интервью НСН дважды номинант на премию «Оскар», режиссер и мультипликатор Константин Бронзит.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство нормы о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков.
«Наверное, это замечательная инициатива, тем более, если это для детей. Я, например, сегодня делаю полнометражный фильм про "Лунтика", это будет большой фильм, рассчитанный на экраны, это чистое детское кино, как Лунтик хотел увидеть свою маму, и такая инициатива нам очень пригодится. Дела плохи, и государство вынуждено вмешиваться. И слава Богу, что оно вмешивается, но не с точки зрения цензурирования, а финансовой помощи. Кто, как не государство, поможет в этой ситуации и прокатчикам, и производителям? Вряд ли будет больше фильмов, но, если с точки зрения производства останется на нынешнем уровне, уже спасибо», - сказал Бронзит.
По его словам, частным инвесторам не интересно вкладываться в российские мультфильмы.
«Частным инвесторам в России никогда не интересно вкладываться, за редким исключением. Это все очень долгоиграющие пластинки, а нашим инвесторам по-прежнему интересно получить деньги завтра: сегодня вложил – завтра получил. Но мультипликация так не работает», - пояснил режиссер.
Бронзит также указал, что для создания хороших мультфильмов в РФ достаточно бюджета в 200 млн рублей.
«Наши "Богатыри", которых "Мельница" делает, обходятся примерно в 200 млн рублей. Вопрос достаточности финансов очень пространный. Можно и за 100 млн сделать и за 3 рубля, но что мы получим? Деньги влияют на качество, с запасом бюджета можно потратить больше времени на переделки какие-то, а не тяп-ляп», - заключил собеседник НСН.
Президент РФ также поручил правительству обеспечить «регулярное производство в новых форматах» цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. На это будет ежегодно выделяться из госбюджета 3,9 млрд рублей.
Как отмечал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», для того, чтобы снимать в России патриотическое кино, нужно разобраться, что именно считать патриотизмом.
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