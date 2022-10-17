Путин поручил законодательно обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей
Президент Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве полное государственное финансирование фильмов для детей и подростков. Об этом говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества», — отмечается в документе.
Правительство должно исполнить поручение до 30 декабря.
Кроме того, Путин поручил унифицировать понятия «духовно-нравственные ценности» и «духовно-нравственное воспитание» во всех документах стратегического планирования. Кабмину следует представить соответствующий доклад до 1 декабря.
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