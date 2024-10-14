Егор Бероев сыграет легенду советского футбола в фильме «Золотой дубль»

Фильм посвящён жизни и блестящей тренерской карьере спортсмена. Именно под руководством Симоняна ФК «Арарат» добился высшего результата в истории советского футбола — стал чемпионом СССР и обладателем кубка страны.

«Помимо Егора Бероева в кадре — Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Анаит Киракосян, Андраник Хачатря и другие. Режиссером выступил Мгер Мкртчян», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американский актёр Мэтт Дэймон снова снимется у «оскароносного» режиссёра Кристофера Нолана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

