Егор Бероев сыграет легенду советского футбола в фильме «Золотой дубль»
Актёр Егор Бероев исполнит роль Никиты Симоняна в спортивной драме «Золотой дубль». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
Фильм посвящён жизни и блестящей тренерской карьере спортсмена. Именно под руководством Симоняна ФК «Арарат» добился высшего результата в истории советского футбола — стал чемпионом СССР и обладателем кубка страны.
«Помимо Егора Бероева в кадре — Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Анаит Киракосян, Андраник Хачатря и другие. Режиссером выступил Мгер Мкртчян», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что американский актёр Мэтт Дэймон снова снимется у «оскароносного» режиссёра Кристофера Нолана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru