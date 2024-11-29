Фильм о Костомарове получил гран-при на фестивале в Венгрии
Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил Гран-при на Х Венгерском смотре инклюзивного кино.
Фестиваль завершился накануне. Документальная картина об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове получила награду в профессиональной категории «Вместе».
На венгерском киносмотре демонстрируют фильмы о людях с инвалидностью и ленты, созданные с их непосредственным участием.
Картина «Роман Костомаров: Рожденный дважды» вышла на экраны в марте. Фильм рассказывает о возвращении к полноценной жизни спортсмена, который перенес ампутацию стоп и кистей. Костомаров попал в больницу в январе 2023 года из-за пневмонии, на фоне осложнений фигурист провел 175 дней под присмотром врачей, напоминает «Свободная пресса».
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