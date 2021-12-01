«Творческая жижа»: Лещенко раскритиковал шоубизнес после смерти Градского
После смерти Александра Градского в шоу-бизнесе осталась одна «творческая жижа». Об этом сообщает портал News.ru. со ссылкой на слова народного артиста РСФСР Льва Лещенко, которые он произнес на церемонии прощания с композитором.
Траурное мероприятие прошло в театре «Градский холл» в Москве. Там Лещенко негативно отозвался о певцах, входящих в современный шоу-бизнес.
«Мы потеряли того, кто определял наши нравственные ориентиры», - заявил он, отметив, что без композитора на эстраде образовались «вакуум и пустота».
По словам Льва Лещенко, Градский был «глыбой» и «мощнейшей фигурой в отечественной культуре», а также примером того, как возможно прожить жизнь.
Певец умер 28 ноября из-за инфаркта головного мозга. Композитору было 72 года.
Александр Градский считается одни из основателей рока в нашей стране. Он носил звание народного артиста России и получил Государственную премию РФ.
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