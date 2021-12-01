Агутин рассказал об изменениях в характере Градского незадолго до смерти
Певец Леонид Агутин на церемонии прощания с музыкантом Александром Градским в Москве вспомнил об изменениях в характере своего коллеги перед его смертью. Слова Агутина опубликовало издание «Звезда».
Агутин напомнил, что ранее Градский был строг к нему и часто указывал на недостатки, а перед уходом начал часто хвалить его творчество. По словам Агутина, он воспринял это как плохой знак.
«Прям все хвалит, хвалит, почти не ругается. Странно. "Я хвалю, но ты не расслабляйся" — вот такое всегда было», - рассказал певец. Ранее Агутин сообщил, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение.
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался от ишемического инсульта в ночь с 27 на 28 ноября, не приходя в сознание. Ему было 72 года.
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