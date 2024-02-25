Тутта Ларсен заподозрила у Ивана Урганта шизофрению из-за молчания об СВО

Российская телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) назвала шизофренией долгое молчание своего коллеги Ивана Урганта по поводу спецоперации на Украине. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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«Сидеть здесь, молчать и при этом выкладывать черные квадраты - это шизофрения», - сказала теледива.

Она напомнила, что Ургант был очень популярен и востребован в России. Ларсен призналась, что не понимает поведение коллеги.

По ее мнению, Ургант давно мог поддержать спецоперацию. Телеведущая выразила надежду, что он поменяет свое мнение.

Ургант перестал появляться на российских каналах после начала спецоперации в феврале 2022 года. В основном телеведущий проживает за границей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СпецоперацияТелеведущийИван Ургант

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