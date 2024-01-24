Турецкие и корейские сериалы не оправдали ожиданий российских онлайн-кинотеатров
Турецкие и корейские сериалы не оправдали ожиданий российских онлайн-кинотеатров, пишет РБК, ссылаясь на представителей крупнейших российских видеоплатформ.
Так, в 2023 году интерес к турецким сериалам составил примерно 8%, а к корейским - 3,2%, как и было в 2022 году. Представители платформ отмечают, что у такого контента есть потенциал, но пока он привлекает довольно узкую группу зрителей, достичь массовости не удалось.
При этом совокупная закупка корейского и турецкого контента на KION за последний год выросла примерно на треть, заявила «Радиоточке НСН» директор по контенту и дистрибуции «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Мария Смирнова.
Ранее стало известно, что российские телеканалы ТНТ, СТС и «Пятница» обсуждают с одним из четырех крупнейших южнокорейских вещателей Seoul Broadcasting System (SBS) совместное производство и локализацию в России корейских шоу. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил исполнительный продюсер SBS Пак Сонхун.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru