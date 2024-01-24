Турецкие и корейские сериалы не оправдали ожиданий российских онлайн-кинотеатров

При этом совокупная закупка корейского и турецкого контента на KION за последний год выросла примерно на треть, заявила «Радиоточке НСН» директор по контенту и дистрибуции «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Мария Смирнова.

Ранее стало известно, что российские телеканалы ТНТ, СТС и «Пятница» обсуждают с одним из четырех крупнейших южнокорейских вещателей Seoul Broadcasting System (SBS) совместное производство и локализацию в России корейских шоу. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил исполнительный продюсер SBS Пак Сонхун.

