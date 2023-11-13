«Сами попросили!»: В театре Вахтангова объяснили показ бойцам спектакля Туминаса
Участники спецоперации сами попросили руководство театра показать им «Царя Эдипа», а также еще несколько спектаклей – от «Евгения Онегина» до «Мертвых душ», сказал в эфире НСН Кирилл Крок.
Литовский театральный режиссер Римас Туминас не является предателем России, а участникам СВО показали один из его потрясающих спектаклей, заявил в интервью НСН директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
В Театре Вахтангова ранее сообщили, что у них в гостях в гостях на спектакле Туминаса «Царь Эдип» побывали участники спецоперации. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые комментаторы в соцсетях возмущались тем, что раненым воинам показали спектакль режиссера, якобы сделавшего ряд антироссийских заявлений после начала СВО.
«К нам обратились люди, которые были на СВО и получили там увечья, они попросили, чтобы мы их отдельно приняли. Мы ответили: пожалуйста, выбирайте репертуар, после чего они выбрали несколько спектаклей, первым из них оказался "Царь Эдип". Я не вижу в этом ничего плохого, а наоборот хорошо, что люди пришли и посмотрели этот потрясающий спектакль, поставленный Римасом Туминасом. Дальше они пойдут на "Евгения Онегина", "Войну и мир", "Дядю Ваню", "Мадемуазель Нитуш", "Мертвые души". Это их программа, они будут в течение двух месяцев посещать наши спектакли без помпы и какого-либо шума», - сказал Крок.
При этом он усомнился в умственных способностях хейтеров Туминаса, подчеркнув, что тот сделал для России больше, чем многие театральные деятели.
«Оставим слова о режиссере-предателе на очень узкие умственные способности этих людей. Все это уже сказано много раз и я не знаю, кто зачислил Римаса Туминаса в предатели России. Он гражданин иностранного государства, имеет паспорт другой страны, он работал в России, ушел по состоянию здоровья до СВО. В чем его предательство: в том, что он работал 15 лет в России, или в том, что ему на его родине запрещают работать из-за того, что он столько отработал в РФ? Правительство Литвы официально запретило ему работать в каком-либо государственном театре. Римас Туминас сделал для России побольше, чем некоторые деятели театра и искусства», - подчеркнул собеседник НСН.
Римас Туминас был художественным руководителем Театра им. Вахтангова с 2007 года. В начале мая 2022 года в театре сообщили, что он покинул этот пост «по состоянию здоровья». Вскоре Туминасу позвонили пранкеры Врован и Лексус, предложив режиссеру от имени Минкультуры Украины поставить спектакль «Мой друг Бандера». Он якобы согласился и сделал еще несколько резонансных заявлений.
Позже режиссер назвал «мерзостью» разговор с пранкерами, пояснив, что они «перевернули все смыслы». В сентябре 2022 года Театр им. Вахтангова отменил показы в Петербурге спектакля Туминаса «Война и мир». При этом сейчас и этот спектакль, и «Царь Эдип» есть в афише театра.
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