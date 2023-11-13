«Сами попросили!»: В театре Вахтангова объяснили показ бойцам спектакля Туминаса

Литовский театральный режиссер Римас Туминас не является предателем России, а участникам СВО показали один из его потрясающих спектаклей, заявил в интервью НСН директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

В Театре Вахтангова ранее сообщили, что у них в гостях в гостях на спектакле Туминаса «Царь Эдип» побывали участники спецоперации. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые комментаторы в соцсетях возмущались тем, что раненым воинам показали спектакль режиссера, якобы сделавшего ряд антироссийских заявлений после начала СВО.