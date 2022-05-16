У режиссера Римаса Туминаса отозвали премию за вклад в культуру РФ

Литовский режиссер Римас Туминас лишился премии российского правительства за вклад в культуру РФ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Туминас исключается из числа тех, кому была вручена премия правительства РФ 2021 года в области культуры.

Режиссер получил премию за постановку «Царь Эдип».

Ранее стало известно, что Туминас оставил должность художественного руководителя Вахтанговского театра в Москве.









