ТСЖ отказалось оплачивать иск Волочковой о подтоплении ее элитной квартиры

По ее словам, дело рассматривалось два года, так как ТСЖ постоянно затягивало его, назначая «всевозможные экспертизы нужные и ненужные». «Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», — указала юрист.

Она отметила, что если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов.

По словам балерины, управляющая компания должна выплатить ей около 4 миллионов рублей, но делать этого не хочет.

Ранее Волочкова заявила, что Джим Керри признавался ей в любви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

