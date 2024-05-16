ТСЖ отказалось оплачивать иск Волочковой о подтоплении ее элитной квартиры

ТСЖ «Итальянская, 4» отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката артистки Марину Иоселеву.

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По ее словам, дело рассматривалось два года, так как ТСЖ постоянно затягивало его, назначая «всевозможные экспертизы нужные и ненужные». «Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», — указала юрист.

Она отметила, что если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов.

По словам балерины, управляющая компания должна выплатить ей около 4 миллионов рублей, но делать этого не хочет.

Ранее Волочкова заявила, что Джим Керри признавался ей в любви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАнастасия Волочкова

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