ТСЖ отказалось оплачивать иск Волочковой о подтоплении ее элитной квартиры
ТСЖ «Итальянская, 4» отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката артистки Марину Иоселеву.
По ее словам, дело рассматривалось два года, так как ТСЖ постоянно затягивало его, назначая «всевозможные экспертизы нужные и ненужные». «Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», — указала юрист.
Она отметила, что если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов.
По словам балерины, управляющая компания должна выплатить ей около 4 миллионов рублей, но делать этого не хочет.
Ранее Волочкова заявила, что Джим Керри признавался ей в любви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru