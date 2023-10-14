Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения «Сказка» Сокурова
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова «Сказка». Об этом сообщил сам кинорежиссер в своем официальном Telegram-канале.
«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без «прокатки», - написал Сокуров.
Накануне стало известно, что Минкульт РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт.
Позже Сокуров в интервью «Радиоточке НСН» выразил мнение, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, запретив показ в Москве фильма «Сказка».
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