Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения «Сказка» Сокурова

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Александра Сокурова «Сказка». Об этом сообщил сам кинорежиссер в своем официальном Telegram-канале.

«Несправедливо и незаконно»: Сокуров высказался о запрете показа «Сказки» в Москве

«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без «прокатки», - написал Сокуров.

Накануне стало известно, что Минкульт РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт.

Позже Сокуров в интервью «Радиоточке НСН» выразил мнение, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, запретив показ в Москве фильма «Сказка».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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