Цискаридзе выпустит третий том мемуаров «Мой театр»

Цискаридзе уточнил, что третий том будет посвящен его театральной жизни в Санкт-Петербурге. По словам артиста, это будет «своеобразный детектив».

При этом он не исключил, что книга может отпугнуть юных читателей от балета.

«Я даже когда сам перечитывал, несмотря на то, что я все смягчал и пытался сделать немножко романтичней, все же мне приходилось писать правду о многом», - рассказал артист.

Второй том автобиографии Цискаридзе «Мой театр» выйдет 1 декабря, сообщили «Радиоточке НСН» в издательстве АСТ. Книга рассказывает о событиях 2003-2013 годов.

