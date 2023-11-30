Цискаридзе выпустит третий том мемуаров «Мой театр»
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр». Об этом народный артист России рассказал на пресс-конференции перед началом продаж второй книги, пишет ТАСС.
Цискаридзе уточнил, что третий том будет посвящен его театральной жизни в Санкт-Петербурге. По словам артиста, это будет «своеобразный детектив».
При этом он не исключил, что книга может отпугнуть юных читателей от балета.
«Я даже когда сам перечитывал, несмотря на то, что я все смягчал и пытался сделать немножко романтичней, все же мне приходилось писать правду о многом», - рассказал артист.
Второй том автобиографии Цискаридзе «Мой театр» выйдет 1 декабря, сообщили «Радиоточке НСН» в издательстве АСТ. Книга рассказывает о событиях 2003-2013 годов.
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