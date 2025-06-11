«Роль королевы!»: Волочкова заявила о готовности сыграть в драматическом театре

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила в беседе с НСН готовность играть в драматических спектаклях.

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с НСН заявила, что также, как Николай Цискаридзе, могла бы сыграть на драматической сцене, если бы ей предложили роль королевы.

Народный артист России Николай Цискаридзе сыграет Людовика ХIV в спектакле «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова, премьера которого состоится в МХТ им. Чехова в новом театральном сезоне. При этом ректор Академии русского балета им. Вагановой отметил, что будет выступать только под псевдонимом.

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Волочкова напомнила, что опыт работы в драматическом спектакле у неё уже был.

«На королеву, конечно, согласилась бы, это мне под стать. У меня был опыт, и он был замечательным. Я работала с режиссером Иосифом Райхельгаузом в театре «Школа современной пьесы» над ролью в спектакле «Пришел мужчина к женщине», который первыми играли Любовь Полищук и Альберт Филозов. В постановке задействовано всего два актера. Моим партером был Саид Багов. Это была очень серьезная работа, в результате спектакли прошли с успехом», - рассказала балерина.

Она назвала объяснимым решение Николая Цискаридзе выступать на драматической сцене под псевдонимом.

«То, что Николай Цискаридзе в спектакле МХТ будет представлен под псевдонимом, вполне объяснимо. Публика его знает в одном амплуа, а в спектакле МХТ оно совершенно другое. Моя дочь Ариадна Волочкова также взяла себе псевдоним, - Ариадна Уинг. Она пишет стихи и не хочет, чтобы её считали дочкой Анастасии Волочковой, намерена всего добиться сама. У меня самой псевдонима нет. Я свое имя ношу с гордостью, как настоящая русская балерина. Я очень дорожу своим именем, которое принесло славу России. Во всех своих работах, будь то драматический театр или кино, а также любые другие проекты, всегда оставляю свое имя и не собираюсь брать псевдоним. Свое имя я зарабатывала лично годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда», - отметила Волочкова.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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