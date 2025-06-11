Волочкова напомнила, что опыт работы в драматическом спектакле у неё уже был.

«На королеву, конечно, согласилась бы, это мне под стать. У меня был опыт, и он был замечательным. Я работала с режиссером Иосифом Райхельгаузом в театре «Школа современной пьесы» над ролью в спектакле «Пришел мужчина к женщине», который первыми играли Любовь Полищук и Альберт Филозов. В постановке задействовано всего два актера. Моим партером был Саид Багов. Это была очень серьезная работа, в результате спектакли прошли с успехом», - рассказала балерина.

Она назвала объяснимым решение Николая Цискаридзе выступать на драматической сцене под псевдонимом.

«То, что Николай Цискаридзе в спектакле МХТ будет представлен под псевдонимом, вполне объяснимо. Публика его знает в одном амплуа, а в спектакле МХТ оно совершенно другое. Моя дочь Ариадна Волочкова также взяла себе псевдоним, - Ариадна Уинг. Она пишет стихи и не хочет, чтобы её считали дочкой Анастасии Волочковой, намерена всего добиться сама. У меня самой псевдонима нет. Я свое имя ношу с гордостью, как настоящая русская балерина. Я очень дорожу своим именем, которое принесло славу России. Во всех своих работах, будь то драматический театр или кино, а также любые другие проекты, всегда оставляю свое имя и не собираюсь брать псевдоним. Свое имя я зарабатывала лично годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда», - отметила Волочкова.

Ранее Волочкова решила стать главной певицей России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

