Церемония вручения премии Grammy состоится 31 января 2021 года
Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy состоится 31 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей награду.
Отмечается, что мероприятие будет транслироваться на канале CBS. Планируемое время начала церемонии 20.00 по времени восточного побережья (04.00 1 февраля мск).
Номинантов на 63-ю премию Grammy во всех 84 категориях объявят 24 ноября текущего года.
Как стало известно ранее, альбом российского музыканта Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист американской премии. Он поборется за награды в пяти номинациях.
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