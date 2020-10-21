Церемония вручения премии Grammy состоится 31 января 2021 года

Отмечается, что мероприятие будет транслироваться на канале CBS. Планируемое время начала церемонии 20.00 по времени восточного побережья (04.00 1 февраля мск).

Номинантов на 63-ю премию Grammy во всех 84 категориях объявят 24 ноября текущего года.

Как стало известно ранее, альбом российского музыканта Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист американской премии. Он поборется за награды в пяти номинациях.

