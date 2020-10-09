«Один из лучших альбомов года». Критик оценил шансы Агутина выиграть «Грэмми»

Вместе с тем Легостаев объяснил, почему на альбом обратили внимание на Западе.

«Альбом был сделан в основном для иностранного рынка, там и песни на испанском языке, и соответствующий продакшн. Для любителей латино это один из лучших альбомов года. Агутин здесь проявил себя как большой эстрадный композитор», - отметил музыкальный критик.

По его словам, у альбома Агутина есть хорошие шансы попасть в шорт-лист премии.

«"Грэмми" все-таки такая организация, которая немножко субъективно ко всему подходит. Последнее время они хотят побольше внимания и поэтому часто используют такие популярные имена. На этой пластинке очень много известнейших музыкантов в жанре испаноязычной музыки, плюс Аль Ди Меола. Все это в сочетании с песней может стать настоящим локомотивом, который может вытащить и альбом, и песни достаточно далеко на западный рынок», - рассказал Легостаев.

Он добавил, что «Оскар» и «Грэмми» – это настолько непредсказуемые мероприятия, что «все что угодно может случиться с кем угодно».

«Будем надеяться на лучшее. И на то, что все-таки это будет живая церемония с выступлениями, а не модный сейчас онлайн», - резюмировал музыкальный критик.

Альбом «La Vida Cosmopolita» вышел 27 марта 2020 года. Над пластинкой работали музыканты из Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США, России, Кубы, а также певцы Диего Торрес, Джон Секада и Амаури Гутьерес, последние двое — лауреаты «Грэмми».

Премия Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи вручается ежегодно и считается одной из самых авторитетных.

