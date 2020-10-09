«Один из лучших альбомов года». Критик оценил шансы Агутина выиграть «Грэмми»
Музыкальный критик перечислил в эфире НСН сильные стороны альбома Агутина и порассуждал о будущем артиста.
Альбом российского музыканта Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист американской премии «Грэмми». Он поборется за награды в пяти номинациях. Шорт-лист объявят в декабре, а церемония вручения наград пройдет в 2021 году.
Музыкальный критик Илья Легостаев заявил в эфире НСН, что номинация российского поп-артиста на «Грэмми» довольно экстравагантна.
«Российских исполнителей номинировали на «Грэмми», они даже что-то выигрывали, но речь шла об академических музыкантах. Чтобы речь шла о поп-музыке, я такого не припомню. Это, конечно, неожиданно и приятно», - сказал он.
Вместе с тем Легостаев объяснил, почему на альбом обратили внимание на Западе.
«Альбом был сделан в основном для иностранного рынка, там и песни на испанском языке, и соответствующий продакшн. Для любителей латино это один из лучших альбомов года. Агутин здесь проявил себя как большой эстрадный композитор», - отметил музыкальный критик.
По его словам, у альбома Агутина есть хорошие шансы попасть в шорт-лист премии.
«"Грэмми" все-таки такая организация, которая немножко субъективно ко всему подходит. Последнее время они хотят побольше внимания и поэтому часто используют такие популярные имена. На этой пластинке очень много известнейших музыкантов в жанре испаноязычной музыки, плюс Аль Ди Меола. Все это в сочетании с песней может стать настоящим локомотивом, который может вытащить и альбом, и песни достаточно далеко на западный рынок», - рассказал Легостаев.
Он добавил, что «Оскар» и «Грэмми» – это настолько непредсказуемые мероприятия, что «все что угодно может случиться с кем угодно».
«Будем надеяться на лучшее. И на то, что все-таки это будет живая церемония с выступлениями, а не модный сейчас онлайн», - резюмировал музыкальный критик.
Альбом «La Vida Cosmopolita» вышел 27 марта 2020 года. Над пластинкой работали музыканты из Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США, России, Кубы, а также певцы Диего Торрес, Джон Секада и Амаури Гутьерес, последние двое — лауреаты «Грэмми».
Премия Американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи вручается ежегодно и считается одной из самых авторитетных.
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