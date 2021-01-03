Церемония прощания с актером Кореневым назначена на 5 января

«Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище», - уточнила собеседница агентства.

Как сообщалось, исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия», народный артист РФ Владимир Коренев умер от коронавируса.

Владимир Коренев родился в Севастополе 20 июня 1940. Во время учебы в ГИТИСе получил предложение сыграть главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия». Этот фильм принес ему всесоюзную славу. Также в фильмографии артиста ленты «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Освобождение», «Дорога в ад» и другие.

Народный артист служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского (ныне - Электротеатр Станиславский) с 1961 года.

