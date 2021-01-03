Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Коренева

Глава кабмина России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Владимира Коренева, говорится на сайте российского правительства.

"Многие годы Владимир Борисович отдавал себя без остатка театру Станиславского, зрителям и ученикам. Он обладал редким талантом, уникальным мастерством перевоплощения, был органичным и убедительным в любом образе. Благородство, галантность, искренность – именно эти качества отличали героев Владимира Коренева. А каждая роль была близка и понятна, поражала своей глубиной», - следует из телеграммы Мишустина.

Как сообщалось, исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия», народный артист РФ Владимир Коренев умер от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь артиста Ирину Кореневу.

Владимир Коренев родился в Севастополе 20 июня 1940. Во время учебы в ГИТИСе получил предложение сыграть главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия». Этот фильм принес ему всесоюзную славу. Также в фильмографии артиста ленты «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Освобождение», «Дорога в ад» и другие.

Служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского (ныне - Электротеатр Станиславский) с 1961 года.

