Церемония награждения премии «Ника» в 2023 году не состоится

Как отметил собеседник агентства, «уже пропущены все сроки», пишет RT. Гусман выразил надежду, что к привычному формату вручения удастся вернуться весной 2024 года.

«В этом году "Ника" будет как отчет за тот год, который мы пропустили. В 2021 году мы так и не вручили премии, был ковид и прочее. Поэтому в этом году мы решили назвать "Нику" "раздача долгов"», — поделился худрук.

Гусман отметил, что премию уже вручили президенту Московского академического театра сатиры, актеру и режиссеру Александру Ширвиндту, который стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство». Академия продолжит вручать награды остальным лауреатам: кинодеятели получат свои премии там, «где снимают кино, где работают и готовят новые сценарии». После президиум выпустит отчетный фильм о «Нике», в который включат список победителей за 2021 год, историю премии и рассказ о лауреатах за все 35 лет существования награды.

Ранее стало известно, что вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет в два этапа: 7 и 8 декабря 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

