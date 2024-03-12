Церемонию вручения «Оскара» посмотрели рекордные 19,5 млн человек
Трансляцию 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» вечером в воскресенье, 10 марта, смотрели рекордные за последние четыре года 19,5 миллиона зрителей, сообщает Variety.
Церемония началась в 19:00 по времени восточного побережья (2:00 мск, 11 марта), на час раньше, чем обычно. Трансляцию вела телекомпания ABC.
Самый низкий показатель просмотров этого мероприятия за всю историю был зафиксирован в 2021 году. Тогда за вручением премии наблюдали 10,4 миллиона человек. По данным издания, связано это с последствиями пандемии коронавируса. В 2022 году число зрителей выросло до 16,6 миллиона, в 2023 - до 18,8.
Россия с 2022 года не выдвигает свои фильмы на «Оскар».
Вручение премии «Оскар» не влияет на гонорары знаменитых актеров, но может дать повод новичкам «задрать ценник», рассказал ранее в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru