Церемонию вручения «Оскара» посмотрели рекордные 19,5 млн человек

Самый низкий показатель просмотров этого мероприятия за всю историю был зафиксирован в 2021 году. Тогда за вручением премии наблюдали 10,4 миллиона человек. По данным издания, связано это с последствиями пандемии коронавируса. В 2022 году число зрителей выросло до 16,6 миллиона, в 2023 - до 18,8.

Россия с 2022 года не выдвигает свои фильмы на «Оскар».

Вручение премии «Оскар» не влияет на гонорары знаменитых актеров, но может дать повод новичкам «задрать ценник», рассказал ранее в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.

