«Хайп в моменте»: «Оскар» назвали «приколом» для главных богачей Голливуда

«Для Дауни ситуация с гонорарами никак не поменяется. Он и так получает очень много. То же самое с Ди Каприо, не думаю, что Скорсезе предлагал ему какие-то особенные деньги, когда приглашал в новый фильм. "Оскары" никак не отражаются на гонорарах таких актеров. Можно быть мультимиллионером без статуэток и все время сниматься. Это довольно жесткий бизнес: куча людей, у которых есть "Оскары", забыты и их никто не снимает. Это прикол в моменте, хайп какой-то, но быстренько забывается. Думаю, что нет ситуаций, чтобы он нули приписывал. Это дополнительный повод быть на плаву», - сказал Григорьев.

По его словам «Оскар» мог бы дать эффект молодым режиссерам и актерам, но им эту премию не дают.

«"Оскар" - это повод для молодого актера задрать себе ценник. Это открывающиеся двери, кто-то неизвестный или начинающий переходит на другой уровень. Другое дело, что нет никого из новых и молодых актеров и режиссеров, кто бы получил "Оскар". Зачастую это приходит, когда популярность уже сложилась. Тот же Ди Каприо», - отметил кинокритик.

При этом Григорьев высказал мнение, что актерский талант Дауни-младшего могла бы раскрыть роль Онегина, но никак не очередного супергероя.