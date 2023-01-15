Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли из «Ленкома»
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, умершей 14 января в возрасте 79 лет, состотся 17 января в храме Христа Спасителя в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в театре «Ленком Марка Захарова».
«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище», - пояснили агентству.
В субботу, 14 января, шла речь о проведении траурной церемонии в «Ленкоме».
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