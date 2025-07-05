В индустрии раскрыли условия августовского концерта рэпера Tyga в ресторане в Москве

2 августа американский рэпер Tyga вновь выступит в Москве. В этот раз для его выступления выбран ресторан «Речной». Перед этим его концерт состоялся в ЦСКА «Арене» 31 мая 2025 года.

В августе Tyga выступит в течение часа. Билеты для VIP-столов стоят от 300 до 450 тысяч на восемь человек. Также можно выбрать кровати для четверых гостей за 128 тысяч или балдахин на шесть персон за 192 тысячи. Есть вариант с шезлонгами и верандой за 20-40 тысяч с каждого. При этом Финкельштейн отметил, что рэпер не мог выбрать место для своего выступления самостоятельно.