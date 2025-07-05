В индустрии раскрыли условия августовского концерта рэпера Tyga в ресторане в Москве
Владелец «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в эфире НСН предположил, что организация концерта Tyga в ресторане «Речной» — желание владельца заведения привлечь внимание. При этом организатор концерта рэпера в ЦСКА Алена Лунина отметила, что артист едет в Москву «на комфортных условиях».
Американский рэпер Tyga не мог сам выбрать в качестве места для своего выступления московский ресторан, потому что выбор площадки — это дело промоутера, скорее всего заказчик просто захотел рекламы своему заведению. Об этом в беседе с НСН заявил глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
2 августа американский рэпер Tyga вновь выступит в Москве. В этот раз для его выступления выбран ресторан «Речной». Перед этим его концерт состоялся в ЦСКА «Арене» 31 мая 2025 года.
В августе Tyga выступит в течение часа. Билеты для VIP-столов стоят от 300 до 450 тысяч на восемь человек. Также можно выбрать кровати для четверых гостей за 128 тысяч или балдахин на шесть персон за 192 тысячи. Есть вариант с шезлонгами и верандой за 20-40 тысяч с каждого. При этом Финкельштейн отметил, что рэпер не мог выбрать место для своего выступления самостоятельно.
«Что касается выбора площадки — артист ничего не выбирает. Выбирает промоутер. Либо есть заказчик из ресторана, который хочет привести для себя, чтобы привлечь к заведению рекламу. Выбор площадки — это риск промоутера. Конечно, большой артист может выбрать либо "ВТБ Арену", либо "Лужники", но для этого как минимум должен быть Канье Уэст. Промоутер в зависимости от гонорара принимает решение, на какой площадке проводить или не проводить концерт. Скорее всего это промоушн места, которое принимает заказ», - отметил он.
В свою очередь директор по развитию «Simba Production» Алена Лунина, которая ранее организовала концерт Tyga в ЦСКА, в беседе с НСН рассказала, что артист приедет в Москву на комфортных для всех сторон условиях.
«Tyga получил отличные эмоции от концерта в ЦСКА "Арене" и от российского гостеприимства. И с удовольствием согласился на новый концерт в Москве. Формат клубной открытой площадки наиболее подходит под стиль артиста. Мы обещаем сделать настоящую калифорнийскую вечеринку на берегу одного из московских водоемов. Цена на вход вполне демократичная для подобного формата. На начало продаж билеты стоят от 5 тысяч 900 рублей. Что касается высоких гонораров, бытует мнение, что сегодня зарубежные артисты едут в Россию по оверпрайсным офферам, но в данном случае это не так. Tyga приезжает по очень комфортным для всех сторон условиям», - отметила она.
Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) — американский рэп-исполнитель. Артист был номинирован на премии «Grammy» и «World Music Awards». Его самый продаваемый альбом — «The Gold Album: 18th Dynasty» (2015). Пластинку продюсировал другой известный американский рэпер Канье Уэст.
Ранее Алена Лунина в интервью Теlegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что во время организации концерта в ЦСКА «Арене» Тyga не стал демонстрировать «звездные капризы».
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