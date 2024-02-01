Цены на билеты в кино достигли рекорда со времен «пандемийной аномалии»
Средняя стоимость билетов в кино в России в январе достигла рекордных 383,3 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Платформа содержит сведения о расценках и посещаемости кинотеатров с 2015 года. В целом с 2015-го средние цены на билеты составляли от 240 до 270 рублей. В прокатную неделю 4-10 января текущего года был зафиксирован новый рекорд стоимости — 383,3 рубля. Показатель стал самым высоким за время наблюдений, не считая данные апреля—мая 2020 года. Специфика подсчета на фоне пандемии и закрытия кинотеатров привела к аномалии в статистике: ЕАИС учла немногочисленные частные сеансы, которые проводились в РФ, и определила среднюю цену билета в кино в 551,9 рубля.
После рекордной недели 4-10 января стоимость билетов снизилась до 345,3 рубля 18- 24 января. Однако 25-31 января поход в кино вновь подорожал, средняя цена подскочила до отметки 358,5 рубля.
В отрасли объясняют повышение расценок в кинотеатрах операционными затратами и спросом. Так, стали дороже технические и логистические затраты, себестоимость бара, коммунальные платежи, услуги клининга и обеспечения безопасности, аренда. При этом на ценах на билеты отразился рост посещаемости из-за ряда успешных кинопремьер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бах призвал уважать решение CAS по Камиле Валиевой
- В Перми возле детского сада задержали неадекватного мужчину с ножом
- Цены на билеты в кино достигли рекорда со времен «пандемийной аномалии»
- СМИ: Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии
- «Би-2» поблагодарили за помощь в вызволении Израиль и Австралию
- В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки
- Путин встретился в Кремле с патриархом Кириллом
- Юрий Лоза: Арбенина со мной не разговаривает
- В аэропорту на западе Японии столкнулись два самолета
- Лоза признался, что недруги советуют ему «выпить таблетки и заткнуться»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru