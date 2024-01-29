«Подогрели цифры»: Кинотеатры назвали январь удачным по сборам
Фильмы «Мастер и Маргарита» и «Воздух» смогли улучшить кассу кинотеатров, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Январь выдался для кинотеатров удачным, большое количество киносетей смогли существенно нарастить свои показатели относительно 2023 года, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова возглавил российский кинопрокат в первые выходные после премьеры. За четыре дня в РФ и СНГ он собрал 428 млн рублей, подсчитал портал «Кинобизнес». В тройке лидеров остались «Бременские музыканты» (123 млн рублей) и «Холоп 2» (122,5 млн рублей).
«Январь был для кинотеатров в целом очень удачный. Как мы знаем из официальной статистики, большое количество киносетей и кинотеатров смогли существенно нарастить свои показатели относительно прошлого года. Помимо новогодних блокбастеров, в середине месяца вышла большая военная драма «Воздух». На последнем январском уикенде фильм «Мастер и Маргарита» подогрел цифры своими 428 млн рублей кассы. Январь в целом достойный, вопрос в том, что январь из 12 месяцев в году один», - сказал Исаев.
При этом он отметил, что кинотеатры ожидают «провала» по кассовым сборам, начиная с мая.
«Впереди ряд больших интересных проектов с высоким зрительским потенциалом в феврале-марте, один в апреле, один в мае, а потом все… Мы опять до глубокой осени уходим в полнейший провал по кассовым сборам с мая. Кинотеатрам будет тяжело выживать, а тех денег, которые заработаны в январе, на весь год ровным слоем на хлеб не размажешь. Они все сразу уходят на погашение тех долгов, которые у кинотеатров накопились за последние годы», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 29 января, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН заявил, что российские режиссеры уже снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны, передает «Радиоточка НСН».
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