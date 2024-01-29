«Подогрели цифры»: Кинотеатры назвали январь удачным по сборам

«Январь был для кинотеатров в целом очень удачный. Как мы знаем из официальной статистики, большое количество киносетей и кинотеатров смогли существенно нарастить свои показатели относительно прошлого года. Помимо новогодних блокбастеров, в середине месяца вышла большая военная драма «Воздух». На последнем январском уикенде фильм «Мастер и Маргарита» подогрел цифры своими 428 млн рублей кассы. Январь в целом достойный, вопрос в том, что январь из 12 месяцев в году один», - сказал Исаев.

При этом он отметил, что кинотеатры ожидают «провала» по кассовым сборам, начиная с мая.

«Впереди ряд больших интересных проектов с высоким зрительским потенциалом в феврале-марте, один в апреле, один в мае, а потом все… Мы опять до глубокой осени уходим в полнейший провал по кассовым сборам с мая. Кинотеатрам будет тяжело выживать, а тех денег, которые заработаны в январе, на весь год ровным слоем на хлеб не размажешь. Они все сразу уходят на погашение тех долгов, которые у кинотеатров накопились за последние годы», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 29 января, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН заявил, что российские режиссеры уже снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны, передает «Радиоточка НСН».

