Когда допустимы косметологические услуги в домашних условиях
Алексей Койтов заявил НСН, что потребитель в итоге сам виноват, если идет к кому-то домой лечить зубы.
Не все косметологические услуги можно выполнять в домашних условиях, сами потребители должны это понимать в попытках сэкономить деньги, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Потребитель в итоге сам виноват, если идет к кому-то домой лечить зубы. Вопрос экономии денег не может здесь считаться объяснением. У нас был бум косметологических клиник, которые работали у кого-то дома. Такие «специалисты» ставили дома инъекции и кололи ботокс, было огромное количество пострадавших, даже с летальным исходом. Конечно, этот «врач» будет нести ответственность, но будет ли легче от этого человеку, который пострадал из-за своей глупости? Если клиника делает вид, что она легальная, а потребитель не может это распознать, то, конечно, надо ставить вопрос надзорным органам, почему такое допустили. Косметологические процедуры можно делать у себя дома, если к вам приезжает специалист из легальной клиники со сертификатом. А если вы вызываете мастера с доски объявлений в интернете, то будьте готовы к последствиям», - отметил он.
Врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН признался, что к нему часто обращаются пациенты, которые делали эстетическое лечение зубов в Турции или Китае, но что-то пошло не так.
