«Тряхнуть стариной!»: Актер «Квартета И» Демидов о новом спектакле и его экранизации

- Какие ожидания у вас от спектакля «Пассажиры отложенных рейсов»? Какова была реакция публики на первом показе?

- Мы поменяем какие-то сцены, как соберемся после праздников. Эта пьеса – одна из лучших, которые написали ребята, потому что тональность задана еще выше. Может быть, я бы не смог так говорить, если бы был соавтором, я в данном случае соавтор лишь на сцене, актер… Со стороны могу сказать, что и публика, которая ходила, говорит, что мы задрали планку. С одной стороны, спектаклем мы публику заставили задуматься, причем задуматься глубоко. Потом мы публику заставили посмеяться, потом оставили ее с каким-то послевкусием… Публика уходила не просто обалдевшая, ошарашенная – она выходила разнообразная, возбужденная. Мы прошлись по всем, как говорится, фибрам души этих людей. Я считаю, что спектакль будет иметь успех.

- Если говорить о вашем излюбленном формате «Разговоры четверых мужчин» - насколько он сегодня «свеж» и актуален?

- Одна из наших актрис Анна Касаткина, которая знает нас давным-давно, сказала, что первую половину спектакля она вообще забыла, что это персонажи, а не реальные люди. Это значит, мы добились эффекта. И вот сейчас мы хотим, чтобы этот эффект продлился на весь спектакль, поэтому там и будут какие-то изменения. Не кардинальные, но будут. И у нас уже был такой опыт, когда герои не были друзьями – это «Обратная связь». А тут персонажи действительно встречаются в аэропорту, летят в разных четырех направлениях, но из-за снежной бури они остаются в этом в VIP-зале. И там есть, понятно, какие-то определенные условности, но в результате они выбалтывают друг другу то, что ты обычно можешь рассказать только человеку, которого ты видишь в первый и последний раз.

- В кинотеатрах заканчивается прокат вашего фильма «Один день в Стамбуле» (сборы – 179,1 млн). Как вы считаете, насколько достойно фильм себя показал? Вы смотрели его в кинотеатре, может быть, из какого-то профессионального интереса?

- Ходил. Реакция всегда разная в разных регионах и залах, имеется в виду количество людей и день проката. На большом экране смотрится все значительно ярче, интереснее. Потому что кино надо смотреть в кинотеатрах. Понятно, что потом переходит на платформы или демонстрируется несколько раз еще по телевидению. Я был доволен реакцией зала, но не могу сказать, что я в целом доволен этой работой. Мне кажется, спектакль поинтереснее, по пьесе которого все это сделано. И здесь, к сожалению, из-за разного рода сокращений иногда действие настолько быстро развивается, что зритель может не уследить и не понять всю историю. Мне кажется, если зрителю понравится, он потом еще раз пересмотрит.