«Тряхнуть стариной!»: Актер «Квартета И» Демидов о новом спектакле и его экранизации
Александр Демидов в эфире НСН рассказал о спектакле «Пассажиры отложенных рейсов» и допустил его экранизацию режиссером Дмитрием Дьяченко.
Артисты «Квартета И» представят спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» в конце января в ДК имени Зуева. В основе постановки оригинальная пьеса, написанная Сергеем Петрейковым, Леонидом Барацем и Ростиславом Хаитом. По сюжету четверо незнакомых мужчин встретятся в VIP-зале провинциального аэропорта, где их рейс задержан из-за непогоды, и узнают многое как друг о друге, так и о себе самих. Роли традиционно исполнят Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Пьесу за полтора года написали Петрейков, Барац и Хаит, а затем, по признанию артистов, долго не могли выбрать название. Первый «обкаточный» показ спектакля прошел в декабре. Александр Демидов в интервью НСН рассказал о спектакле, планах его экранизации и недовольстве фильмом «Один день в Стамбуле», прокат которого завершается в кинотеатрах.
- Какие ожидания у вас от спектакля «Пассажиры отложенных рейсов»? Какова была реакция публики на первом показе?
- Мы поменяем какие-то сцены, как соберемся после праздников. Эта пьеса – одна из лучших, которые написали ребята, потому что тональность задана еще выше. Может быть, я бы не смог так говорить, если бы был соавтором, я в данном случае соавтор лишь на сцене, актер… Со стороны могу сказать, что и публика, которая ходила, говорит, что мы задрали планку. С одной стороны, спектаклем мы публику заставили задуматься, причем задуматься глубоко. Потом мы публику заставили посмеяться, потом оставили ее с каким-то послевкусием… Публика уходила не просто обалдевшая, ошарашенная – она выходила разнообразная, возбужденная. Мы прошлись по всем, как говорится, фибрам души этих людей. Я считаю, что спектакль будет иметь успех.
- Если говорить о вашем излюбленном формате «Разговоры четверых мужчин» - насколько он сегодня «свеж» и актуален?
- Одна из наших актрис Анна Касаткина, которая знает нас давным-давно, сказала, что первую половину спектакля она вообще забыла, что это персонажи, а не реальные люди. Это значит, мы добились эффекта. И вот сейчас мы хотим, чтобы этот эффект продлился на весь спектакль, поэтому там и будут какие-то изменения. Не кардинальные, но будут. И у нас уже был такой опыт, когда герои не были друзьями – это «Обратная связь». А тут персонажи действительно встречаются в аэропорту, летят в разных четырех направлениях, но из-за снежной бури они остаются в этом в VIP-зале. И там есть, понятно, какие-то определенные условности, но в результате они выбалтывают друг другу то, что ты обычно можешь рассказать только человеку, которого ты видишь в первый и последний раз.
- В кинотеатрах заканчивается прокат вашего фильма «Один день в Стамбуле» (сборы – 179,1 млн). Как вы считаете, насколько достойно фильм себя показал? Вы смотрели его в кинотеатре, может быть, из какого-то профессионального интереса?
- Ходил. Реакция всегда разная в разных регионах и залах, имеется в виду количество людей и день проката. На большом экране смотрится все значительно ярче, интереснее. Потому что кино надо смотреть в кинотеатрах. Понятно, что потом переходит на платформы или демонстрируется несколько раз еще по телевидению. Я был доволен реакцией зала, но не могу сказать, что я в целом доволен этой работой. Мне кажется, спектакль поинтереснее, по пьесе которого все это сделано. И здесь, к сожалению, из-за разного рода сокращений иногда действие настолько быстро развивается, что зритель может не уследить и не понять всю историю. Мне кажется, если зрителю понравится, он потом еще раз пересмотрит.
- Расскажите, а есть ли у вас идея экранизировать спектакль «Пассажиры отложенных рейсов»? От чего это будет зависеть?
- Вот этого я не знаю. Обычно каждый из наших спектаклей либо частично, либо полностью потом экранизируется. Я думаю, что здесь экранизация вполне возможна. Мы даже разговаривали с Димой Дьяченко («Чебурашка», трилогия «Последний богатырь») о том, не хочет ли он тряхнуть стариной и вспомнить, как мы начинали с ним снимать «О чем говорят мужчины» и «День радио», чтобы он бы и это дело снял. Разговоры о том, чтобы снять этот материал, идут. Дьяченко на просмотре спектакля еще не был, ему просто прислали пьесу. Дьяченко может войти в реку дважды с тем же материальным успехом, который мы тогда получили. Но сейчас он занят, у него много проектов разного рода. Он снимает массовое кино и таким режиссерам порой сложно потом вырваться, снимая блокбастеры, собирающие миллиарды.
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