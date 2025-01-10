Барац пожаловался на языковой барьер во время съемок фильма «Один день в Стамбуле»

«Представьте коммуникацию: российский режиссер говорит российскому второму режиссеру на русском. Та переводит на английский для второго режиссера из Турции. И второй режиссер из Турции что-то говорит, к примеру, капитану лодки, на которой идет съемка. Капитан при этом может ее не расслышать, потому что все происходит на Босфоре, ветер страшный. В турецкой группе только несколько человек знали английский. В нашей группе такая же статистика. Понятно, что все мы старались друг друга понять [...] Повезло, что мы знали текст и много раз играли этот спектакль (фильм снят по мотивам спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева». — Прим. ред.). Потому что на съемках часто приходилось буквально угадывать, какую реплику говорит человек напротив.», - рассказал Барац.

Комедия режиссера Авета Оганесяна «Один день в Стамбуле» вышла в свет 28 ноября 2024 года. По сюжету четыре друга (Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин) приезжают в Стамбул в гости к приятелю, который стал состоятельным бизнесменом. Прилетев в Турцию, компания узнает, что товарищ скоропостижно скончался. Друзья отправляются на прогулку по Босфору на яхте и предаются воспоминаниям об ушедшем товарище.

Ранее один из основателей «Квартета И» Камиль Ларин рассказал в интервью НСН, что эта картина дорабатывалась несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны.

