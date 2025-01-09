Фильм «Финист. Первый богатырь» заработал в прокате более двух млрд рублей
Фильм «Финист. Первый богатырь» всего за девять дней с момента премьеры собрал в прокате более двух млрд рублей.
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) на 9 января, лента, вышедшая в прокат 1 января, заработала 2 008 222 256 рублей.
В настоящее время «Финист. Первый богатырь» занимает второе место по сборам, уступая лишь «Волшебнику Изумрудного города», который заработал более 2,6 млрд рублей.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что сборы в кинотеатрах в новогодние праздники могут достичь пяти млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru