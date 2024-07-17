Труппа Большого театра покажет в Мариинке балет «Пиковая дама»
Балетная труппа Большого театра России покажет на гастролях в Петербурге спектакль «Пиковая дама» на пушкинский сюжет. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Отмечается, что 17-20 июля гости выступят на Новой сцене Мариинки и представят разные составы исполнителей главных партий. Постановщик спектакля Юрий Посохов взял за основу музыку Петра Чайковского, которую переработал петербургский композитор и давний соавтор хореографа Юрий Красавин.
Указывается, что Павел Клиничев будет дирижировать Симфоническим оркестром Большого театра на всех показах. Одна из особенностей, подчеркивающих оперное происхождение партитуры, - поющий персонаж в спектакле.
Ранее сообщалось, что Мариинский театр представит мировую премьеру Кантаты Феликса Кругликова на стихи Марины Цветаевой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru