Мариинка представит мировую премьеру Кантаты Кругликова на стихи Цветаевой
Мариинский театр представит мировую премьеру Кантаты Феликса Кругликова на стихи Марины Цветаевой, исполнение пройдет в Концертном зале Мариинки под управлением Константина Рылова. Об этом сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в состав Канаты вошли 15 произведений Марины Цветаевой 1909-1941 годов, в частности, из стихов, которые долгое время не публиковались. Там указали, что эта подборка дополнена православной молитвой «Богородице Дево, радуйся» и стихотворением «Мне голос был...» Анны Ахматовой. Кроме того, в этот вечер также прозвучат Месса и «Симфония псалмов» Игоря Стравинского.
Центральной темой Кантаты стали Октябрьская и Февральская революции 1917 года, а также последовавшие за ними события.
Ранее сообщалось, что художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев с музыкантами начнет тур по Золотому кольцу с выступления во Владимире, передает «Радиоточка НСН».
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