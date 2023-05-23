Триллер Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
Детективный триллер «Пропавшая без вести», продюсерами которого являются Тимур Бекмамбетов и компания Bazelevs, лидирует в топе Netflix.
По сюжету картины 18-летняя девушка по имени Джун разыскивает свою мать, которая отправилась в отпуск в Колумбию с новым супругом. Главная героиня узнает, что родительница стала жертвой афериста, и начинает собственное расследование.
По сюжету девушка по имени Джун пытается найти свою мать, которая улетела в отпуск в Колумбию со своим новым супругом. 18-летняя героиня узнает, что ее мама была обманута аферистом,
Ранее стало известно, что Бекмамбетов продал свою студию Bazelevs в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Красногорском районе Москвы засекли подлетающий к столице беспилотник
- Орбан прокомментировал идею ввести очередной пакет санкций против России
- Выставку «Панк-культура. Король и Шут» продлили до 20 июля
- Зеленский объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
- Триллер Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
- Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
- В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали
- Еврокомиссия выделила Украине ещё 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
- Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
- Молдавия арестует Путина в случае его приезда в республику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru