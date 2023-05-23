Триллер Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix

По сюжету картины 18-летняя девушка по имени Джун разыскивает свою мать, которая отправилась в отпуск в Колумбию с новым супругом. Главная героиня узнает, что родительница стала жертвой афериста, и начинает собственное расследование.

По сюжету девушка по имени Джун пытается найти свою мать, которая улетела в отпуск в Колумбию со своим новым супругом. 18-летняя героиня узнает, что ее мама была обманута аферистом,

Ранее стало известно, что Бекмамбетов продал свою студию Bazelevs в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

