Шварценеггер стал директором по экшену в Netflix
Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix. Об этом он сообщил в ролике, размещенном на YouTube-канале стримингового сервиса.
В ролике звезда боевиков рассказал о своих рабочих буднях на примере третьего сезона сериала «Ведьмак» и фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».
Релиз проекта Netflix FUBAR со Шварценеггером в главной роли запланирован на 25 мая.
В интервью The Hollywood Reporter актер заявил, что больше не снимется в фильмах «Терминатор». По словам Шварценеггера, он устал от этой роли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-сенатор США: битва за Артемовск стала крупнейшей со времен Второй мировой
- Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США
- В Молдавии отказались проводить референдум о вступлении в ЕС
- Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
- Путин поручил ввести лимит на покупку валюты для сделок за рубежом
- ЦБ ужесточил требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой
- Шварценеггер стал директором по экшену в Netflix
- Евросоюз сократил поставки автомобилей в Россию на 80%
- Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных
- Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru