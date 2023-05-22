Шварценеггер стал директором по экшену в Netflix

В ролике звезда боевиков рассказал о своих рабочих буднях на примере третьего сезона сериала «Ведьмак» и фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».

Релиз проекта Netflix FUBAR со Шварценеггером в главной роли запланирован на 25 мая.

В интервью The Hollywood Reporter актер заявил, что больше не снимется в фильмах «Терминатор». По словам Шварценеггера, он устал от этой роли, передает «Радиоточка НСН».

