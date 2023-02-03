Тридцатилетний российский киноактер Сергей Корсик скончался в одной из московских клиник
Актер из сериалов «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик скончался в Москве на 31-м году жизни, сообщает Regnum.
Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Последние несколько месяцев артист провел в больнице.
Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года. За время своей творческой карьеры он снялся в таких проектах, как «Универ», «Ранетки» и «Лев Яшин». Помимо этого, он был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова и снимался в телевизионных передачах «Фактор А» и «Фабрика».
В 2016 году Корсик должен был лететь на борту самолета Ту-154 в Сирию, но в последний момент отказался от путешествия из-за съемок в «Универе». Это решение тогда спасло ему жизнь, самолет потерпел крушение над Черным морем.
Ранее по информации СМИ в Петербурге умер рэпер Yung Trappa, сообщала НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- В Ульяновске осуждены двое мобилизованных за насилие над офицерами
- «Роскосмос»: поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в марте
- В Минпромторге не ожидают дефицита летних шин
- В Госдепе назвали неприемлемым появление аэростата КНР в небе над США
- Сенатор Клишас исключил угрозу ядерной войны
- Тридцатилетний российский киноактер Сергей Корсик скончался в одной из московских клиник
- На Украине согласовали место для строительства центра Bayraktar
- Урсула фон дер Ляйен: ЕС продолжит допускать украинские товары на свой рынок без пошлин
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин призвал Зеленского не сдавать Бахмут
- В Брянской области бессрочно продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru