Тридцатилетний российский киноактер Сергей Корсик скончался в одной из московских клиник

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года. За время своей творческой карьеры он снялся в таких проектах, как «Универ», «Ранетки» и «Лев Яшин». Помимо этого, он был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова и снимался в телевизионных передачах «Фактор А» и «Фабрика».

В 2016 году Корсик должен был лететь на борту самолета Ту-154 в Сирию, но в последний момент отказался от путешествия из-за съемок в «Универе». Это решение тогда спасло ему жизнь, самолет потерпел крушение над Черным морем.

Ранее по информации СМИ в Петербурге умер рэпер Yung Trappa, сообщала НСН.

