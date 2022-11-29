Тело актрисы Наталья Стешенко обнаружил ее сын

В Москве скончалась актриса театра и кино Наталья Стешенко (Семаго). 3 декабря женщине должно было исполниться 38 лет, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело актрисы обнаружил ее 8-летний сын. Он попросил соседей вызвать скорую помощь. По предварительным данным, смерть не связана с криминалом.

Наталья Сетешенко работала в Театре Луны с 2006 года.

«Ей были подвластны самые разноплановые роли, сыгранные с истинной глубиной, полной душевной отдачей, ярко и талантливо», - говорится в некрологе.

К заметным театральным работам театральным работам актрисы такие, как Таис в легендарном спектакле "Таис сияющая», Багира в спектакле «Матри-Архат» и другие. Зрители также помнят Наталью Стешенко по главным ролям в сериалах «Лига обманутых жен», «Инспектор Купер».



