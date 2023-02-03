СМИ: в Петербурге умер рэпер Yung Trappa
Рэпер Владислав Ширяев, более известный как Yung Trappa, скончался в возрасте 27 лет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, тело музыканта было обнаружено в его квартире на Дровяной улице в Санкт-Петербурге. По одной из версий, хип-хоп исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками.
Ранее Ширяева обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает RT. В заключении он провёл 14 месяцев и вышел на свободу в декабре 2022 года.
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