СМИ: в Петербурге умер рэпер Yung Trappa

По данным канала, тело музыканта было обнаружено в его квартире на Дровяной улице в Санкт-Петербурге. По одной из версий, хип-хоп исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками.

Ранее Ширяева обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает RT. В заключении он провёл 14 месяцев и вышел на свободу в декабре 2022 года.

